Vergassola si prende i tre punti: “Cesena meno bello di altre volte, ma ha creato tanto” VIDEO

Con Michele Mignani squalificato, il vice Simone Vergassola in sala stampa commenta la vittoria del Cesena (2-0) sul Pescara: “Abbiamo incontrato una squadra viva che sa il fatto suo, li avevo visti col Monza e avevano fatto benissimo, una squadra noiosa che ha inserito giocatori importanti. Quando vieni da due ko è sempre un po’ più complicato, ma anche nelle difficoltà siamo stati bravi in una partita un po’ più sporca, meno belli di altre volte ma abbiamo comunque creato tanto senza subire gol. Hanno segnato due prodotti del vivaio, un’altra bella cosa. Bravissimo anche Magni a parte i primi minuti, ma è giovane e ci può stare. Lavoriamo sempre per migliorare ma in campo ci sono anche gli avversari”.

Ci si aspettava Corazza titolare, invece tra i nuovi acquisti si sono visti solo Cerri e Castrovilli nella ripresa: “I nuovi hanno lavorato poco con noi, è difficile mettere dentro chi conosce ancora poco i meccanismi. Castrovilli veniva da un piccolo infortunio, anche Cerri non è ancora al top mentre Corazza sta bene ma abbiamo fatto scelte diverse”.

Vergassola continua a ruota libera: “Ci sono delle partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tutti. Francesconi ci ha ripagato con un’altra bella prova, bene la fase difensiva e bravo a segnare, Guidi quando chiamato in causa fa sempre il suo, bene anche Piacentini. Forse non abbiamo espresso il nostro miglior calcio, col Bari trame di gioco di più alto livello, ma contano anche testa, momento e avversari e ci sta essere anche meno belli. Importante non aver preso gol, bisogna ricaricare subito le pile, a Chiavari non sarà facile sul sintetico e incontreremo una squadra tosta”.

Il vice bianconero pensa positivo dopo 3 punti pesantissimi: “Oggi a differenza di tante altre volte abbiamo concesso qualcosa di troppo ma abbiamo anche creato diverse limpide occasioni, serve più cinismo perché non sempre si riuscirà ad avere tante occasioni, ci vuole più determinazione, bisogna limare gli errori. Partita sporca, vediamo il bicchiere mezzo pieno”.

Il Cesena ha cambiato difesa sugli angoli: “La difesa a uomo su corner? A Catanzaro e Avellino abbiamo preso gol e abbiamo deciso di cambiare, in stagione abbiamo alternato. I due gol dalla distanza? In Italia rispetto all’estero è usato meno, lavoriamo anche su questo, oggi Berti ha fatto un eurogol, di solito non è così preciso e così determinato nel calciare ma fa sempre un grande lavoro. Oggi bravissimo, a volte lo prendo in giro ma ha fatto un gran gol. Francesconi ha un discreto tiro ma lo usa poco, ha segnato grazie a una deviazione ma anche questi gol valgono ed è stato bravo. Mangraviti cambiato per il giallo, al giorno d’oggi le ammonizioni fioccano, sembrava Estudiantes-Independiente dove saltano le tibie, vorrei dire tante cose ma non posso dirle...”.