Vergassola: “Bravo Cesena a risalire. L’espulsione di Bastoni? L’arbitro è giovane e deve crescere” VIDEO

È apparso soddisfatto e consapevole della prova offerta dai suoi calciatori Simone Vergassola, allenatore in seconda del Cesena che oggi ha sostituito il titolare della panchina Michele Mignani accomodatosi in tribuna per scontare la sua squalifica. “Quando vai sotto non è sempre facile recuperare – ha esordito Vergassola in conferenza stampa -. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo anche rischiato di rimontare”. Una buona prestazione, sulla quale pesa un cartellino rosso discutibile sfoderato dall’arbitro ai danni di Simone Bastoni. “Ammetto di non aver visto l’azione dal vivo – ha affermato. Credo che per saltare e colpire di testa sia naturale allargare le braccia. Forse la gioventù e l’inesperienza hanno avuto la meglio sull’arbitro. Anche loro, come i calciatori, devono crescere e migliorare nel loro mestiere”. Ma ancora una volta, il segreto di questo Cesena quarto in classifica, è il gruppo: “Sono contento di tutti: l’aspetto sempre positivo è che questo gruppo ha voglia di farsi sentire e tutti hanno sempre lo spirito giusto”.