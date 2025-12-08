Varas: “Il gol è mio, buon punto del Padova contro un gran bel Cesena” VIDEO

Si accende la diatriba su chi sia l’autore del gol del pareggio del Padova. Varas o Crisetig? Varas: “Non l’ho toccata in pieno, ma sfiorata sì – afferma il calciatore di originario dell’Ecuador nella conferenza stampa congiunta con il collega Crisetig -. L’importante era segnare e portarsi a casa un punto importante perché il Cesena è un’ottima squadra. Abbiamo fatto un primo tempo senza concedere quasi nulla. Il gol ci ha tagliato le gambe, ma siamo stati bravi a crederci”.

“A me interessa solo che domani le paste al campo le porterà lui” – ha dichiarato sorridente l’ex Inter.