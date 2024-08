Van Hooijdonk: “Sono qui per le grandi ambizioni del Cesena” VIDEO

Il direttore sportivo Fabio Artico ha presentato alla stampa Sydney Van Hooijdonk, l’acquisto più suggestivo dell’estate del Cesena. “Sydney - ha detto Artico - ha caratteristiche di un attaccante che secondo me mancavano un po’ in questa squadra. È venuto con grande umiltà e ha bisogno di entrare nei meccanismi. Sarà pronto in un paio di settimane”.

Così la punta olandese: “Sono qua per le grandi ambizioni di questo club e perché mi hanno voluto fin da subito. Sono felice di essere qua perché il livello è molto alto. Sono ancora giovane quindi penso di poter ancora migliorare tanto, penso di essere arrivato nel posto giusto per crescere. All’interno dell’area di rigore so dove farmi trovare, posso migliorare invece nei movimenti fuori area. Nelle mie passate esperienze ho giocato con un sistema sia a due punte sia in un tridente, quindi non è un problema per me giocare in entrambi modi, mi adatto a qualsiasi cosa. Non sarà un problema giocare sia con Shpendi che con Kargbo”.