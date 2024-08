Van Hooijdonk ha detto sì: adesso il Cesena cerca l’accordo con il Bologna

Domenica, dopo giorni di chiusura quasi totale, Pierre van Hooijdonk, ex attaccante (splendido) olandese, padre ma anche manager di Sydney, aveva di nuovo socchiuso la porta al Cesena. Ieri, poi, attraverso l’agente italiano De Marchi ha fatto dire sì al figlio. Con in mano l’accordo con il centravanti classe 2000, ieri Artico ha bussato di nuovo a casa Bologna e ha iniziato a “fare i numeri” per riuscire a chiudere l’affare e a portare il gigante olandese di 190 centimetri a Cesena.

I dettagli

Sull’ingaggio, il Cesena e l’attaccante che in Italia ha giocato pochissimo (13 presenze in Serie A, 3 in Coppa Italia con un gol contro il Verona) ma che in Olanda fu vice capocannoniere dell’Eredivisie nel 2022-2023 con la maglia dell’Heerenveen sono d’accordo. Sulla durata del contratto non ancora, nel senso che il padre Pierre spinge affinché Sydney firmi un biennale mentre il Cesena, dovendo fare l’investimento sul cartellino, vuole aggiungere ai due anni di contratto anche un’opzione unilaterale oppure un ulteriore anno di contratto. Qui si deciderà una volta seduti ad un tavolo, dopo che Artico avrà trovato l’accordo con il Bologna.

Bologna che, avendo sotto contratto van Hooijdonk solo per un anno, non chiede la luna (anche perché lo pagò 720mila euro ed è già rientrato dell’investimento con i prestiti all’Heerenveen prima e al Norwich da gennaio a giugno di quest’anno). Però vuole un minimo indennizzo e una percentuale sulla successiva cessione. Artico ha fatto una proposta che oggi il Bologna potrebbe accettare: indennizzo quasi azzerato ma con 4 bonus legati a presenze, gol. salvezza ed eventuale promozione del Cesena. In pratica, più van Hooijdonk junior fa bene a Cesena (e più il Cesena fa bene grazie a lui), più incassa il Bologna.

Trattativa nel complesso ben apparecchiata, che il Cesena conta di chiudere in settimana, per poter mettere in gruppo van Hooijdonk, che attualmente si allena nel Nec Breda, in Olanda, terra in cui è comunque piuttosto apprezzato dopo i 16 gol realizzati in maglia Heerenveen nel 2022-2023.