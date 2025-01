Van Hooijdonk con la valigia in mano: il Cesena in attacco che fa?

Il Cesena inizia oggi la settimana che porta al Cittadella. Sydney Van Hooijdonk ha la valigia in mano, in attesa che venga perfezionata la sua cessione (Fortuna Sittard e Nac Breda in prima fila). A questo punto, il club bianconero è obbligato a chiudere in pochi giorni con una punta per non correre il rischio di presentarsi contro il Cittadella con il solo Shpendi (in quali condizioni non si potrà sapere fino a domenica). Con Bonfanti bloccato dal Pisa, Abiuso dichiarato incedibile dal Modena, si stanno cercando alternative. Una porta a La Gumina della Sampdoria, che ha ingaggio altissimo e che ha segnato solo in due stagioni da quando gioca; una seconda a Manuel De Luca, in uscita dalla Cremonese; un’altra a Luca Moro del Sassuolo, che però non ha ancora deciso se prestarlo o se tenerlo.