“Vallo a dire a lei”: il video del Cesena Fc per la parità di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Cesena Fc presenta un nuovo progetto dedicato alla promozione della parità di genere e alla lotta contro ogni forma di discriminazione, che si identifica nel claim “Vallo a dire a lei”.

Il video di lancio dell’iniziativa (clicca qui per vederlo) vede come protagoniste le calciatrici del Cesena Fc femminile, al centro di una produzione che racconta, con forza e autenticità, cosa significhi essere donna nel mondo del calcio.

“Vallo a dire a lei” coinvolgerà anche la prima squadra maschile del Cavalluccio che, in occasione della partita Modena-Cesena in programma sabato 7 marzo alle ore 19:30, e valida per la 29° giornata di Serie, scenderà in campo con una patch speciale applicata sulla maglia. Le maglie indossate nel corso del match saranno successivamente messe all’asta tramite il sito web o l’app ufficiale di MatchWornShirt, partner del Cavalluccio, permettendo così ai tifosi ed agli appassionati di entrare in possesso di un pezzo unico e contribuire attivamente alla diffusione di questo importante messaggio.