Valente dopo Cesena-Sudtirol 1-0: «E’ il nostro momento dell’anno più difficile» VIDEO

Per il tecnico del Sudtirol, Federico Valente, la strategia pre-gara era stata azzeccata: «Il Cesena è una squadra brava a fare possesso palla. Noi volevamo contenere e ripartire ma ci è mancato l’ultimo passaggio per essere pericolosi. Poi, una volta andati sotto, siamo stati troppo frenetici. E’ il nostro momento più difficile dell’anno».

La società bolzanina ha fatto un primo summit per decidere se concedere un’altra possibilità a Valente o se esonerarlo. In questo caso, il favorito sarebbe Cristian Bucchi, cesenate d’adozione che era stato sondato in giornata anche dal Modena, che ha esonerato Pierpaolo Bisoli. Al cui posto, però, dovrebbe essere chiamato uno tra Leonardo Semplici, Andrea Pirlo o Giovanni Stroppa.