Una voce dall’Australia: il difensore Natta per il Cesena

Il primo acquisto del nuovo Cesena potrebbe arrivare da... molto lontano. Come rivelato da alcuni siti specializzati australiani, il club bianconero è pronto a perfezionare l’ingaggio di Mark Natta del Newcastle Jets. Il difensore classe 2002, in scadenza di contratto, ha il doppio passaporto (australiano ed italiano) e sta disputando un’ottima stagione con il proprio club: questa mattina disputerà la semifinale di ritorno delle Finals contro il Sydney Fc dopo aver vinto il titolo nazionale e la Coppa d’Australia. Nella propria carriera Natta ha disputato 110 partite nella Serie A australiana (le ultime 21 consecutive senza saltare neppure un minuto), ma non è mai stato convocato in Nazionale maggiore, mentre vanta 3 presenze con l’Under 23.