Una nuova limitazione per i tifosi del Cesena: a Bari solo i possessori della fidelity card

Una nuova limitazione per i tifosi del Cesena. Lo ha stabilito l’Osservatorio per le manifestazioni sportive in vista della sfida in programma il 2 novembre allo stadio San Nicola di Bari. Nella Determinazione numero 43 si legge: “Per l’incontro di calcio di Serie B Bari-Cesena, in programma il 2 novembre 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Emilia-Romagna esclusivamente per il settore ospiti e sole se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena Fc; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

Da ricordare che nella passata stagione quella di Bari fu una trasferta libera e non si registrarono problemi di ordine pubblico.