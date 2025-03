Una mattinata speciale per i ragazzi del Cesena Fc che partecipano a “Per un calcio integrato”: sono stati premiati dal Ministro Andrea Abodi

Una bel riconoscimento per il Cesena Fc e per tutta la città è arrivata nella mattinata di oggi a Roma da parte del ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro Abodi ha incontrato le ragazze e i ragazzi del progetto “Per un Calcio Integrato”, il programma di inclusione sociale sviluppato dal Cesena Fc e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Accompagnati dal Direttore Generale del club Corrado Di Taranto, dal vice sindaco del Comune di Cesena, Christian Castorri, e dall’Assessore ai Servizi per le Persone e per le Famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo, le ragazze ed i ragazzi anima del progetto, gli istruttori ed i genitori sono stati accolti dal Ministro Andrea Abodi, che ha potuto conoscere personalmente i protagonisti di questa iniziativa ed ascoltare le loro testimonianze legate alle tante emozioni vissute in questi anni sul campo. Oltre agli allenamenti svolti settimanalmente nel Centro Sportivo bianconero, infatti, le ragazze ed i ragazzi del Calcio Integrato negli ultimi mesi sono stati protagonisti di più attività svolte direttamente sul prato dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, in concomitanza delle partite casalinghe della prima squadra del Cavalluccio, vivendo un’atmosfera unica ed inedita per tutti i partecipanti.

Nel comunicato del club bianconeri si legge come «il progetto “Per un Calcio Integrato” è il programma di inclusione sociale del Cesena Fc che, attraverso l’attività sportiva e l’esercizio fisico, coordinate da uno staff tecnico dedicato e formato da istruttori esperti di dinamiche socio-relazionali, intende favorire l’autonomia, l’autostima e la consapevolezza dei giovani con disabilità intellettive o motorie. Alle sedute di allenamento, inoltre, partecipano anche ragazzi del Settore Giovanile del Cavalluccio, così da promuovere concretamente lo sviluppo della socializzazione dei partecipanti al programma, fondandosi sui valori positivi dello sport per aprire le porte a una comunità sempre più inclusiva. L’incontro svolto questa mattina, alla presenza del Ministro Andrea Abodi, certifica non soltanto la crescita del progetto, che nel corso degli anni si è strutturato sempre di più, coinvolgendo anche un maggior numero di giovani atleti, ma anche la rilevanza sociale di un’iniziativa, che è stata capace di aiutare numerose famiglie nello sviluppo dell’autonomia e della socialità delle proprie ragazze e dei propri ragazzi. Al termine dell’emozionante evento, infine, a tutti i protagonisti del progetto “Per un Calcio Integrato” è stato consegnato un attestato da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani, un gesto tanto inaspettato quanto gradito, per rendere ancora più speciale il ricordo di una giornata che resterà impressa per sempre nella mente di tutti i presenti».