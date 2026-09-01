Una delegazione della Reggiana in pullman a Cesena per rendere omaggio a Pippo Marchioro

Il mondo della Reggiana dei bei tempi renderà omaggio a Pippo Marchioro. Come riporta la Gazzetta di Reggio, domani, mercoledì 2 settembre, la Reggiana Calcio ha messo a disposizione il pullman dei trasferimenti della prima squadra per una trasferta molto speciale. Una nutrita delegazione di ex giocatori, tifosi e giornalisti arriverà al cimitero di Cesena per salutare il tecnico milanese, scomparso lo scorso 6 agosto. L’iniziativa organizzata da Dario Morello sta riscuotendo tante adesioni e si sta valutando di allestire un secondo pullman. Marchioro ha lasciato un segno indelebile a Reggio Emilia dopo la storica promozione in serie A nel 1992/93 e la successiva salvezza nella massima serie.