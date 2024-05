Una curiosa nota del Cesena Fc: “Perché tutti questi articoli su Toscano?”

“Ma perchè tutti questi articoli su Toscano?”. È il concetto espresso da una curiosa nota apparsa sul sito del Cesena Fc. Questo il testo integrale. “Siamo molto orgogliosi del Cesena FC – del lavoro svolto sia dentro che fuori dal campo - e non vediamo l’ora di vivere questo finale di stagione. Desideriamo ringraziare la nostra straordinaria squadra e la città di Cesena per il sostegno ricevuto in questa splendida annata. Per questo motivo siamo rimasti sorpresi dai recenti articoli riguardanti mister Toscano, poiché siamo tutti concentrati al fine di concludere nel migliore dei modi questa straordinaria stagione.

Mister Toscano ha ancora un anno di contratto con il Cesena FC e, una volta conclusa la stagione, ci confronteremo insieme al management per preparare l’annata 2024/25, avendo come unico obiettivo il benessere del club. Il Consiglio di Amministrazione del Cesena FC e tutti gli investitori lavorano all’unisono da un anno e sono tutti allineati sulla direzione che il club deve avere e sull’ impegno assunto nei confronti del Cesena FC e di tutta la comunità di Cesena. Condivideremo le nostre scelte non appena ci saranno sviluppi. Il futuro sarà ancora più emozionante. Per ora godiamoci il successo che abbiamo raggiunto tutti insieme. Forza Cesena!”.