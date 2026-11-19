L’ultima volta che si rientrava dalla sosta, non era andata poi così bene: prima la prima sconfitta stagionale a Benevento, poi il pareggio in casa con l’Avellino e infine la (non) prestazione nel derby col Modena. 1 punto in tre partite, 6 gol subiti e la situazione di più grossa difficoltà del Cesena finora. Inutile dire che sarebbe meglio non replicare, ma il carattere e lo spirito che hanno dimostrato i ragazzi di Diamanti dal derby del “Braglia” in poi, possono far ben sperare. L’ostacolo più alto è sicuramente il calendario.

La prima delle 8 partite in 38 giorni per chiudere il girone di andata, vedrà il cavalluccio ospite al Bentegodi di Verona, venerdì sera alle ore 20.30 a inaugurare il dodicesimo turno di campionato. L’Hellas non è partita bene e ha faticato a trovare feeling con un campionato che non lo ospitava da sette stagioni, nonostante le ambizioni iniziali di un percorso ai vertici e vista la qualità della rosa con uno dei più alti valori di mercato della cadetteria.

Buona parte dei calciatori che compongono l’undici titolare erano infatti già presenti la passata stagione, diversi dei quali sono anche spesso impegnati negli appuntamenti delle loro Nazionali a sottolinearne il grande valore per la categoria. È forse proprio la troppa fiducia nei propri mezzi che può aver fatto sottovalutare l’approccio dei gialloblú ad uno dei campionati storicamente più difficili e imprevedibili da affrontare per qualunque rosa vi ci capiti.

Verona che tuttavia è riuscito ad aggiustare il tiro e, con 9 punti nelle ultime 5 gare, si è attestato al quinto posto in classifica, a quota 16 al pari di Avellino, Benevento e Pisa.

La guida degli scaligeri per provare a ritrovare subito la massima serie è un’altra testimonianza delle ambizioni dell’Hellas: in panchina siede infatti Marco Baroni, ritornato in Veneto dopo il 13ª posto in A centrato col club nel 2023/24 e a seguito delle esperienze sulle panchine di Lazio e Torino, quest’ultima terminata il 23 febbraio scorso con l’esonero alla giornata 26. Baroni è stato capace di centrare già due promozioni, nel 2016/17 con il Benevento e con il Lecce nella stagione 2021/22, la sua ultima in B. Il suo gioco non si fonda su dettami tattici rigidi ma piuttosto su principi. Ordine ed equilibrio sono due imperativi che guidano entrambe le fasi del gioco del Verona, che sa quando abbassarsi e lasciare il pallino del gioco all’avversario ma anche quando è il momento di gestire lui il possesso senza andare in difficoltà. I moduli più impiegati in questa stagione sono il 4-2-3-1 e il 4-3-3, caratterizzati da breve distanza tra i reparti e la ricerca spesso molto rapida della verticalità. La vera arma del Verona di Baroni però, rimangono senza dubbio i suoi singoli di assoluto valore.

La lista dei giocatori da tenere d’occhio è infatti più lunga del solito, e come non partire da Daniel Mosquera, il vero fattore di questo Verona non solo per la produzione offensiva (7 gol e secondo posto nella classifica marcatori), ma anche per il suo preziosissimo lavoro in pressione e di pulizia del pallone con le spalle alla porta. Sulla fascia sinistra adattato Amine Sarr, già autore di tre gol e tre assist e sempre estremamente pericoloso col pallone tra i piedi. Sulla trequarti spetta ad Abdou Harroui il compito di rifinire la produzione gialloblú mentre le chiavi del centrocampo sono di Antoine Bernede, metronomo, costantemente capace di dettare il ritmo partita. Occhio infine alle galoppate sulla destra di Gabriele Zappa, ex terzino del Cagliari dall’ottimo impatto sul campionato cadetto: 1 gol e 1 assist ma soprattutto tanti cross e una copertura della fascia da grande giocatore.

Un rientro quindi non facile, nel quale il Cesena più che sul piano tecnico deve cercare di imporsi dal punto di vista della fame e dell’agonismo: l’importante sarà non scomporsi e mostrare il carattere che finora ha contraddistinto questo cavalluccio sin dalle prime battute.