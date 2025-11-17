Un rosso e nessuno in diffida: il Cesena è una squadra corretta

Se non fosse stato per una espressione blasfema di Simone Bastoni e per lo sviluppatissimo udito di Michael Fabbri di Ravenna, poco preciso nella direzione di gara ma molto puntuale nel captare, assieme all’assistente Vito Mastrodonato, le parole del centrocampista inevitabilmente espulso nei minuti finali del derby contro la Reggiana, oggi il Cesena si ritroverebbe con zero turni di squalifica scontati nelle prime 12 giornate di campionato. Nessun giocatore della rosa a disposizione di Mignani ha infatti raggiunto i 5 cartellini gialli, quota in cui scatta automaticamente una giornata di stop, e nessuno è entrato in diffida, che scatta al raggiungimento della quarta ammonizione. Ma c’è un altro paradosso che riguarda proprio le sanzioni comminate ai bianconeri.