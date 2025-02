Un mare di applausi al Panathlon per il Cesena Primavera che trionfò al “Viareggio” nel 1990

“Serate come questa sono aggregazione, appartenenza e amore verso il Cesena”. Così il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi nella conviviale del ristorante Cerina che ha radunato gran parte della Primavera del Cesena allenata da Paolo Ammoniaci che vinse il torneo di Viareggio nel 1990. Per festeggiare il 35° anniversario di quella storica vittoria è andata in scena una lunga carrellata di ricordi per rinfrescare le emozioni di quella vittoria, col Cesena Fc che per l’occasione ha portato il trofeo originale del Viareggio, con Massimo Agostini nelle vesti di cerimoniere affiancato dal segretario Marco Valentini. Oltre al Condor, altre glorie indimenticabili del vivaio bianconero come Ruggiero Rizzitelli e Alberto Fontana. Una serata a tinte bianconere in un mare applausi di oltre 150 ospiti del Panathlon.