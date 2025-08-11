Calciomercato Cesena, un lunedì mattina di fuochi d’artificio: arriva l’esterno sinistro Frabotta, partono Castorri, David e Perini

Un lunedì mattina di inattesi fuochi d’artificio in casa Cesena. Escono tre giovani in prestito: l’esterno sinistro del 2004 Antonio David raggiunge Prestia all’Inter Under 23 e in campionato, nel Girone A di Serie C, si troverà di fronte anche il centravanti classe 2005 Giovanni Perini, che passa al Novara. Un altro 2005, Gianmarco Castorri, va nel Girone C di Serie C, al Foggia.

In entrata, invece, è in arrivo l’esterno sinistro Gianluca Frabotta, che alle 12 si sottoporrà alle visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto (probabilmente annuale con opzione per la stagione successiva). Frabotta, che a 21 anni (stagione 2020-2021) disputò 15 partite nella Juventus, 8 da titolare e 7 partendo dalla panchina, ha poi avuto negli anni successivi numerosi problemi fisici che lo hanno pesantemente condizionato: 2 sole presenze nel Verona in A nel 2021-2022, 22 in Serie B (la metà da titolare) con il Frosinone di Grosso che stravinse il campionato nel 2022-2023, 7 nel Bari di Mignani (3 da titolare) e 15 con 3 gol nel Cosenza nel 2023-2024. Nell’ultima stagione è andato in Inghilterra nel West Bromwich Albion, in Championship con appena 6 presenze in campionato (l’ultima delle quali il 1° gennaio), 3 nel campionato riserve e 2 nelle coppe nazionali. Alla luce dell’ultimo campionato è una scommessa: ora andrà capito se il Cesena considererà chiuso il discorso esterni, se punterà ad acquisire comunque un quinto o se vorrà mettere sul mercato uno tra Adamo e Celia.