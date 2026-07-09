Un anno dopo Blesa, il Cesena ci riprova: arriva in prova un attaccante olandese di origini surinamesi

Un anno dopo Jalen Blesa, scoperto da Filippo Fusco nella Dinamo Batumi in Georgia, il Cesena ci riprova con un giocatore esotico. Arriva in prova Xavello Druiventak. Olandese di origini surinamesi, Druiventak è un giocatore d’attacco di grande fisicità (192 centimetri) che può agire sia come centravanti che come punta esterna. Ha 22 anni ed è svincolato dopo 18 mesi nella Vtora Liga, la B bulgara, con la maglia del Fratria (70 spettatori di media nelle gare interne...), con cui ha giocato 50 partite segnando 14 reti. Dalle immagini che circolano in rete, non è minimamente paragonabile a Blesa, il cui talento è esageratamente superiore a quello di Druiventak.