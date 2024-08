Ufficializzati gli arrivi in prestito di Mendicino e Tavsan, annunciata la cessione di De Rose a Catania: il calciomercato del Cesena si è concluso

Il Cesena ha ultimato il suo calciomercato con qualche ora di anticipo sulla chiusura delle contrattazioni prevista per la mezzanotte. Come già certo da ieri, il primo volto nuovo di oggi è stato quello di Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006 di proprietà dell’Atalanta, che i romagnoli hanno prelevato in prestito. Nazionale Under 19 (dopo Spezia-Cesena di domenica si metterà a dispozione del Ct Bollini per un quadrangolare in programma in Croazia dal 4 al 10 settembre), già una presenza in A e una in Europa League, Mendicino è un centrocampista centrale intenso e moderno e oggi si è subito messo a disposizione del tecnico Mignani per il primo allenamento. Ha scelto la maglia numero 5.

Poco fa il Cesena ha comunicato, come raccontato in anteprima in mattinata, anche il colpo del giorno: l’arrivo dell’attaccante Elayis Tavsan. L’olandese, classe 2001, arriva in Romagna dall’Hellas Verona (3 presenze in A e una in Coppa Italia proprio contro il Cesena) con la formula del prestito secco. Ex nazionale Under 21, la cui maglia ha indossato 10 volte segnando 4 reti, ha giocato in un paio di occasioni al fianco di Sydney Van Hooijdonk, che questa sera sarà uno dei primi a dargli il benvenuto a Cesena e domattina lo introdurrà nello spogliatoio per il primo allenamento. Da capire se Tavsan sarà convocato per la sfida contro lo Spezia.

Annunciata, infine, anche la cessione a titolo definitivo di Francesco De Rose: dopo due fantastiche stagioni in Serie C, culminate con la promozione da record, il capitano lascia la Romagna per ricongiungersi con Mimmo Toscano a Catania.