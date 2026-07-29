Ufficiale: Riccardo Pagano è un nuovo centrocampista del Cesena

Il Cesena ha acquisito a titolo definitivo dalla Roma il centrocampista Riccardo Pagano. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Classe 2004, Pagano cresce nel settore giovanile dell’AS Roma e, dopo 95 presenze in tre stagioni con la formazione primavera giallorossa, nell’agosto 2023 fa il proprio esordio in prima squadra: al termine della stagione sono 7 le sue presenze totali con la Roma, di cui 4 in Serie A e 3 in Europa League. Nel luglio 2024 si trasferisce al Catanzaro, debuttando in Serie BKT e scendendo in campo in 20 occasioni con la maglia dei calabresi. Nell’ultima stagione, invece, passa al Bari, sempre in cadetteria, collezionando 25 presenze tra Serie BKT e Coppa Italia. Punto fermo delle nazionali giovanili dell’Italia, Pagano ha disputato 27 partite con la maglia Azzurra, facendo parte di tutte le rappresentative italiane dall’Under 15 all’Under 20.