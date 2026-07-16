Tutto confermato: il Gruppo Amadori sarà il main sponsor del Cesena per le prossime due stagioni

Tutto confermato: sarà il Gruppo Amadori il main sponsor del Cesena per le prossime due stagioni. Ecco il comunicato del club bianconero: “Cesena FC e Gruppo Amadori scrivono un nuovo capitolo di una storia che condivide le stesse radici. L’azienda agroalimentare cesenate sarà, infatti, il main sponsor della prima squadra bianconera per le prossime due stagioni sportive: un passo tanto importante quanto naturale, dopo una stagione vissuta al fianco del Club come back sponsor, che rafforza un rapporto già saldo e lo rende ancora più visibile. Fondato ufficialmente a San Vittore di Cesena nel 1969, Gruppo Amadori è oggi una delle realtà più riconosciute dell’agroalimentare italiano, capace di portare il nome del territorio ben oltre i confini regionali e nazionali. Specialista del comparto avicolo grazie a una filiera integrata e controllata in ogni fase, l’azienda in questi anni sta ampliando la propria proposta al mondo delle proteine, sia di origine animale che vegetale, restando fedele a una filosofia che intreccia qualità, innovazione e attenzione al benessere delle persone e delle comunità, promuovendo un’alimentazione corretta, equilibrata ed accessibile. Un’evoluzione, espressa dal corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company” che racconta, oltre a una storia imprenditoriale di successo, l’identità di un territorio capace di trasformare le proprie radici e tradizioni in eccellenza riconosciuta e che sa cogliere le nuove tendenze della società. Da main sponsor, sarà proprio il logo di Gruppo a tornare protagonista sul fronte di tutte le maglie da gara del Cesena Fx. Un ritorno dal sapore speciale: trentacinque anni dopo l’ultima stagione in cui il marchio cesenate diventò iconico per tutti gli appassionati, quel legame torna oggi ad essere visibile, tangibile e di nuovo di casa. Il rapporto tra Cesena FC e Gruppo Amadori, però, va ben oltre il terreno di gioco. Lo dimostra l’impegno dell’azienda come main sponsor del progetto “Per un Calcio Integrato”, l’iniziativa di inclusione sociale del Club bianconero che, attraverso lo sport e l’attività fisica, promuove l’autonomia e l’inclusione di giovani con disabilità intellettive o motorie. Un sostegno che prosegue ormai da tre anni e che racconta, meglio di ogni altra cosa, quanto siano profondi i valori condivisi tra le due realtà”.

Questi i commenti. “Amadori non è soltanto un main sponsor, ma è una parte della nostra storia - ha dichiarato il direttore generale Corrado Di Taranto - È un’azienda che ha portato il nome di Cesena nel mondo, e che oggi sceglie ancora una volta di rappresentarlo anche attraverso i colori bianconeri: si tratta di un accordo che ci riempie di orgoglio, perché conferma la credibilità del percorso che stiamo costruendo. Soprattutto, è la dimostrazione che con il Gruppo Amadori condividiamo qualcosa che va oltre il calcio giocato: le stesse radici, gli stessi valori, la stessa attenzione verso la comunità. Il legame che ci unisce, però, guarda già al futuro: abbiamo posto le basi per altri progetti insieme, e sono certo che la stessa azienda saprà dare un contributo decisivo per elevare ancora di più il brand Cesena. Continuiamo a crescere insieme, restando sempre fedeli a ciò che siamo e ciò che rappresentiamo.”

Denis Amadori, amministratore delegato del Gruppo Amadori, aggiunge: “Lo storico legame tra il Gruppo Amadori e il Cesena FC in questi ultimi anni è stato vissuto dall’azienda come una partnership dalla visione più ampia, legata in prima battuta al ruolo sociale che rivestiamo nel territorio in cui siamo nati. Siamo partiti da un progetto dal forte valore inclusivo come ‘Per un calcio integrato’, che continueremo a sostenere, e abbiamo esteso la collaborazione al Cesena Summer Camp, dedicato ai più giovani. Dopo il “ritorno” sulle divise come back jersey nello scorso campionato, oggi siamo orgogliosi di vivere, insieme alla società e alla città, un nuovo, affascinante capitolo. Per il nostro Gruppo, essere sul petto delle maglie del Cesena Fc significa promuovere lo sport come veicolo di coesione, crescita per le giovani generazioni e valorizzazione della comunità, oltre a promuovere stili di vita sani e attivi, in cui un’alimentazione bilanciata e fondata su prodotti italiani di qualità e accessibili è elemento centrale”.