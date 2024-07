Tutto confermato: Cesena-Calò fino al 2027 e addio definitivo a Luca Lewis

Tutto come previsto: Giacomo Calò, che ha concluso in mattinata le visite mediche iniziate nel pomeriggio di ieri, ha firmato con il Cesena un contratto fino al 30 giugno 2027. Al Cosenza 250mila euro più bonus (50mila in caso di play-off e altri 50mila in caso di promozione). Sempre oggi il Cesena ha ufficializzato anche l’addio a Luca Lewis: “Cesena FC comunica di aver formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Luca Lewis”. Termina così in modo definitivo il rapporto tra il Cavalluccio e la famiglia Lewis, dopo che undici mesi fa era stato allontanato anche il padre Robert, ex ceo del club