Tremendo incidente in A1: pullman del Cesena Primavera spinto da un camion contro il guard rail. Stanno tutti bene i giocatori bianconeri e i membri dello staff

Un tremendo incidente sulla A1 ha coinvolto questo pomeriggio poco prima delle 18 il pullman sul quale il Cesena Primavera (calciatori, membri dello staff tecnico e medico) stavano viaggiando verso Roma, dove domani pomeriggio, al centro sportivo di Formello, è in programma la partita di campionato contro la Lazio. Dai primi accertamenti, il pullman del Cesena sarebbe stato spinto da un camion contro il guard rail. Tutti fortunatamente salvi gli occupanti del pullman.

Il Cesena ha emesso ora un comunicato: “Il pullman sul quale stava viaggiando la squadra Primavera, diretta a Roma in vista del match in programma giovedì 20 febbraio contro la Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra i caselli di Orte e Ponzano Romano sull’Autostrada A1. Il club bianconero intende rassicurare familiari, conoscenti e tifosi riguardo le condizioni di salute dei calciatori, dello staff tecnico e di tutti i presenti sul pullman, che fortunatamente non hanno riportato ferite tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in ospedale. Sul luogo dell’incidente è stato inviato un nuovo automezzo, che permetterà così ai giovani bianconeri ed allo staff tecnico del Cavalluccio di proseguire regolarmente il viaggio verso Roma”.

L’autostrada A1 è stata chiusa ad Orte e al momento si registrano ancora 8 chilometri di coda.