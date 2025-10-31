Tre assenze per il Cesena domenica al San Nicola

Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento del Cesena alla gara in programma domenica a Bari (ore 15). Ieri pomeriggio i bianconeri di Mignani si sono allenati sotto l’acqua di Martorano, in una seduta alla quale non hanno partecipato gli infortunati Siano e Bisoli. Entrambi saranno assenti in terra pugliese, così come Magni, che non dovrebbe recuperare im tempo per il San Nicola. Oggi Ciofi e compagni si alleneranno al mattino, stesso menù per la rifinitura di domani, al termine della quale la squadra salirà sul treno Frecciarossa da Cesena per raggiungere Bari.