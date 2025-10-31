Tre assenze per il Cesena domenica al San Nicola

  • 31 ottobre 2025
Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento del Cesena alla gara in programma domenica a Bari (ore 15). Ieri pomeriggio i bianconeri di Mignani si sono allenati sotto l’acqua di Martorano, in una seduta alla quale non hanno partecipato gli infortunati Siano e Bisoli. Entrambi saranno assenti in terra pugliese, così come Magni, che non dovrebbe recuperare im tempo per il San Nicola. Oggi Ciofi e compagni si alleneranno al mattino, stesso menù per la rifinitura di domani, al termine della quale la squadra salirà sul treno Frecciarossa da Cesena per raggiungere Bari.

Prevendita

Nel frattempo, prosegue la prevendita per il settore ospiti del San Nicola, in una trasferta questa volta riservata soltanto ai possessori della Fidelity: a ieri sera erano stati venduti 103 tagliandi. Da segnalare, intanto, che l’Osservatorio ha applicato la stessa restrizione per i tifosi dell’Avellino in vista della gara che sarà in programma al Manuzzi domenica 9 novembre.

