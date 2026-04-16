Traversara riparte grazie anche al Cesena e ai suoi tifosi

I due attaccanti più prolifici della storia del Cesena, Dario Hubner e Massimo Agostini, martedì sera hanno dato il calcio di inizio al minitorneo di calcio a 5 sul campetto in sintetico di Traversara, ricostruito dopo l’alluvione (grazie al contributo della Fondazione Rava di Milano) e nell’occasione restituito alla comunità. Sono scesi in campo le Legends del Cesena, le rappresentativa di Curva Mare, Ac Bagnacavallo e I Ragazzi di via Angiolina.

I gruppi della Mare (presenti con le pezze Wsb, Sconvolts, Bronx Vigne, Menti Perdute e Lugo), tramite la loro associazione “CeseNati per il Cesena”, hanno contribuito finanziariamente al ripristino del vicino campo in erba con la fornitura delle panchine e delle porte, come pure di quello di Boncellino, utilizzati dal settore giovanile del Bagnacavallo. Una targa con il ringraziamento alla Curva Mare sarà affissa negli spogliatoi.

Sul palco della tradizionale “Festa dello Sport” di Traversara, presentata da Alessandro Benini e Daniele Magnani, ha cantato Mirko Casadei, che ha annunciato che al concerto del 26 luglio a Bagnara saranno raccolti ulteriori fondi da devolvere per il completamento del campo da gioco. Allo stand gastronomico sono stati serviti 860 coperti.

Traversara è sede del club bianconero intitolato a Dario Hubner, affiliato al Coordinamento, e non poteva mancare una rappresentativa del Cesena con Andrea Ciofi, Alessandro Siano e Ibrahima Papa Wade, accompagnati dal team manager Matteo Visani. Presenti anche lo Slo Roberto Checchia e il vice sindaco Christian Castorri. Le parole del capitano: «Questa serata dimostra il rapporto che c’è tra la gente e la squadra. Veniamo da un periodo un po’ difficile, soprattutto nel girone di ritorno, però i play-off li vogliamo difendere e li vogliamo fare. Chiedo ai tifosi di stare con noi».