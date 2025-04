Una trasferta libera per i tifosi del Cesena. E’ quella per la sfida in casa del Mantova, tifoseria gemellata a quella bianconera, in programma giovedì 1° maggio allo stadio Martelli. Per il settore ospiti sono a disposizione, sul circuito Ticketone e anche al Centro Coordinamento, 940 biglietti al costo di 20 euro. Biglietti già in vendita da questa mattina: alle ore 16 erano già stati staccati 522 tagliandi e ne restavano quindi 418.