Tra Cesena e la proprietà sono spuntate le prime crepe

Dopo una lunga luna di miele durata 4 anni e mezzo, tra Cesena e la proprietà americana spuntano le prime crepe. Che, se non curate in fretta, rischiano di provocare rotture poi difficili da ristrutturare. Quello di sostituire Mignani dopo la migliore partita giocata dal Cesena nel ritorno (il 2-2 contro il Frosinone, squadra che ha perso meno partite di tutti in B e che quel giorno fu salvata dal portiere Palmisani) è stato un azzardo che il mercato del calcio ha fatto pagare fino in fondo e in modo salato a chi l’idea l’aveva avuta, Mike Melby, e a chi l’aveva messa in campo in tutta fretta, l’impaziente John Aiello.