Tra centimetri e cinismo: ecco cosa è mancato al Cesena

I pochissimi centimetri che per ben due volte, nel giro di 10 minuti, non hanno permesso al Cesena di pareggiare il gol di Siatounis e (chissà) di spostare l’inerzia della partita del Vigorito, non possono cancellare ciò che (non) è successo prima e dopo il gol annullato a Bisoli e il clamoroso palo interno colpito da Guidi. Il Cavalluccio di Benevento è stato discreto nella teoria ma insufficiente nella pratica e ha meritatamente perso contro una squadra molto più cinica e cattiva dei bianconeri, brava a sfruttare l’unica azione costruita nel primo tempo e soprattutto a costruirci sopra la terza vittoria consecutiva, alzando il muro nell’ultimo quarto di partita e chiudendo la gara sui titoli di coda.