Toscano: “Il mio futuro a Cesena? In questi giorni ci vedremo” VIDEO

Alla fine Domenico Toscano guadagna la sala stampa dopo l’ennesima festa: “Nell’intervallo ho chiesto se avevamo davvero voglia di portare a casa questa Supercoppa. Come clima non è stato facile, ogni sera una festa, una cena.... poi nella ripresa è venuto fuori tutto quello che abbiamo costruito quest’anno”.

In questa stagione cosa resta? “Sono state tante le cose positive che quelle negative si sono aggiustate, penso all’infortunio di Ciofi e all’esplosione di Pieraccini... ma difficilmente posso dire che potevamo fare qualcosa di diverso e di meglio. Andare a vincere la Supercoppa contro Juve Stabia e Mantova non è mica semplice: ci voleva qualcosa di importante. In questa gara siamo stati bravi a non perdere la testa e abbiamo sofferto nel modo giusto durante i momenti più difficili”.

Fisicamente alcuni sono sembrati in difficoltà: “Saber ha avuto problemi gastrointestinali dopo un minuto, Silvestri era in difficoltà da dieci giorni... dovrò ringraziare i ragazzi per sempre per le emozioni che mi hanno regalato. Ci siamo divertiti tanto insieme, mi mancheranno gli allenamenti”.

Quando è uscito dallo stadio cosa ha provato? “Tante emozioni, tante scene che mi sono passate per la testa... questo stadio mi dà emozioni forti”.

E il futuro? “Questa non è la sede opportuna, in settimana vedremo. Di sicuro il motivo che mi potrebbe tenere lontano da Cesena non è sicuramente il contratto... eravamo d’accordo di vederci dopo la Juve Stabia e ora vedremo. Ci sono tante variabili su cui ragionare, tipo esprimere il mio lavoro al meglio. Telefonate da fuori? Di apprezzamento per il mio lavoro, quello sì”.