Toscano: “Cesena, restano 4 gare da vincere”, ma il suo futuro in panchina rimane da definire

Con la Serie B già in tasca, il Cesena domani sale ad Alessandria per fare visita alla Juve Nex Gen (ore 16.15). Così Domenico Toscano in conferenza stampa: “Il lavoro da fare non è ancora finito. Dopo un’annata straordinaria che per me è stata la più gratificante rispetto alle precedenti promozioni. Ho ricevuto tantissimi messaggi e non sono riuscito a rispondere a tutti, ma quelli che mi hanno fatto più piacere sono stati quelli degli altri colleghi allenatori”. Con quale spirito il Cesena va avanti? “Ci mancano 4 partite che vogliamo tutte vincere perché le squadre forti come siamo noi devono dimostrarlo fino all’ultimo minuto, domani quindi schiererò la formazione migliore e nessuno ha staccato la spina”. Nessuna parola sul futuro di Toscano, ma l’impressione è che si deciderà tutto entro metà mese. Domani torna pienamente a disposizione De Rose, mentre è in forte dubbio Berti per una forte contusione subita in allenamento in un contrasto di gioco con Coccolo.