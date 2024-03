Toscano: “Cesena, decisivi gli innesti dalla panchina nella ripresa” VIDEO

In casa Lucchese il tecnico di casa Giorgio Gorgone recrimina per il risultato e dimostra grande sportività al tempo stesso: “Il Cesena vincerà il campionato e gli ho fatto i complimenti”.

Quella del Cesena al Porta Elisa per Domenico Toscano non è stata una vittoria più difficile di altre nell’anno. Ma di certo è stata una affermazione sofferta: “Soprattutto nel primo tempo - dice l’allenatore del Cesena - abbiamo patito il ritmo ed i lanci della Lucchese. Poi peró nella ripresa abbiamo alzato la qualità con innesti importanti come Ciofi e Saber. La squadra mi è piaciuta tantissimo e la vittoria è a quel punto arrivata senza più soffrire gli avversari”.

“Per questo ho ancora più rammarico - rimarca Gorgone - per 60 minuti abbiamo messo in difficoltà la capolista e non meritavamo di perdere. Un peccato, non meritavamo di uscire sconfitti”.

Saber decisivo

L’ingresso nella ripresa di Hraiech Saber, che ha recuperato dall’infortunio prima del previsto, ha dato vigore alla squadra: “Sapevo che a Lucca, vista l’assenza di Ciccio De Rose, sarei potuto entrare per dare una mano ai compagni. C’era qualche dubbio sulla mia gamba perché gli esami a cui mi ero sottoposto avevano previsto un recupero più lungo. Ma la sensazione di un giocatore vale di più di un esame medico e io mi sentivo bene”.