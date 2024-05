In casa Cesena si commenta l’ennesima vittoria in un clima ovattato dallo storico gemellaggio tra le tifoserie.

Domenico Toscano a fine gara è contrariato per un primo tempo “in cui abbiamo avuto poco coraggio” ma felice per una ripresa “dove siamo riusciti a salire e costruire in maniera vincente”.

Il rammarico di Possanzini: “Abbiamo dominato”