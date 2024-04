Toscano: “Cesena, con la Torres l’aspetto mentale ha fatto la differenza”. Non convocati Shpendi, Piacentini e Giovannini

Il Cesena vola destinazione Sassari per fare visita alla Torres (domenica, ore 16.30) per distacco la rivale più credibile per tre quarti di stagione verso la corsa alla Serie B. “Non ci aspettavamo che la Torres fosse la nostra rivale principale per la corsa al campionato - ha detto Domenico Toscano in conferenza stampa - è stata una bella sfida e a noi piacciono le sfide. La Torres ha fatto un bellissimo campionato ma ci sono state partite che non sono riusciti a vincere. La differenza l’ha fatta la resistenza mentale dei ragazzi che ha fatto sì che ci fosse questo divario”. Il tecnico calabrese spinge ancora sul tasto delle motivazioni: “Per noi il campionato non è finito, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto pensando partita dopo partita. La cosa che mi soddisfa di più è che i ragazzi stanno crescendo ancora”.

In attesa di definire il suo futuro, Toscano si sta gustando una serie di settimane molto gratificanti: “Quello che si è costruito è una cosa bellissima, viverla da dentro per me è una soddisfazione incredibile. Questa è una città fantastica ma ora bisogna rimanere concentrati sul campionato”. Non convocati gli infortunati Shpendi e Giovannini, oltre a Piacentini, mentre sale sull’aereo Silvestri, che però non dovrebbe essere rischiato.