Domenico Toscano in sala stampa che racconta una vittoria del Cesena. Una scena ormai classica: “Da due settimane sembra che non sia successo nulla, ci sono la stessa voglia e la stessa determinazione. I ragazzi mi stupiscono sempre, ma è su questo aspetto mentale e sulla voglia di crescere che lavoriamo dall’inizio della stagione. Ho visto un primo tempo di qualità, con ritmo e dove la circolazione di palla era quella giusta. Per me è una soddisfazione incredibile lavorare con questi ragazzi”.

Il Cesena ha chiuso in fretta la gara con una catena di destra valorizzata da Ciofi: “Ciofi dal punto di vista fisico è diverso da Pieraccini e nella catena di destra ci siamo mossi benissimo. In settimana avevamo provato alcune cose sulla fascia destra e ci sono riuscite benissimo”.

Un difetto della gara di questa sera si trova? “Forse 10-15 della ripresa quando con i centrocampisti non lavoravamo bene e lasciavamo campo per ripartire. Ma ribadisco: l’atteggiamento mentale che vedo è straordinario”.

Coccolo ha debuttato in campionato, mentre Kargbo cerca lo smalto di qualche mese fa: “Coccolo meritava di avere spazio e dimostrare il suo valore. Kargbo rispetto a 2-3 settimane fa ha ripreso un po’ di brillantezza, deve trovare lo spunto di inizio stagione e insistendo tornerà ad essere un giocatore determinante. Mi dispiace per Ogunseye, volevo farlo entrare, poi Ciofi ha chiesto il cambio”.

Corazza ha mostrato una serata da trequartista e uomo-assist: “Tra le cose nuove che stiamo provando c’è anche il lavoro della punta centrale. Ha sbagliato qualche controllo, ma lui e i trequartisti hanno interpretato benissimo la gara”.

Il tecnico della Recanatese Giacomo Filippi è lapidario. “Sapevamo che sarebbe stata una gara ultra complicata e ad una squadra come il Cesena non puoi regalare nulla come accaduto nella prima rete subita”.