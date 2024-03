Domenico Toscano commenta una vittoria fondamentale (0-2) a Pesaro: “Dovevamo chiuderla nel primo tempo, ma su Berti il loro portiere si è superato. È una vittoria che ha un peso specifico notevole visti gli altri risultati. Loro lamentano un rigore? Noi siamo sempre in credito e ce n’era uno per noi per fallo di mano di Tonucci”.