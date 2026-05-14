Torino-Cesena e lo scudetto del 1976: nella docu-serie di Sky le immagini della telecamera di Italo Mirri

Vengono da Cesena le immagini inedite di Torino-Cesena del 16 maggio 1976 contenute nella docu-serie di Sky (in onda dal 21 maggio) a 50 anni dall’ultimo scudetto dei granata. Le immagini furono girate dal cesenate Italo Mirri che con la sua telecamera giapponese Akai riprendeva le partite dei bianconeri, in casa e in trasferta, per poi trasmetterle nei giorni successivi sui televisori esposti in vetrina nel suo negozio “Al Risparmio di Mirri” in corso Cavour. Era per lui un’innovativa promozione pubblicitaria che richiamava tante gente davanti al suo negozio di elettrodomestici. I filmati su nastri magnetici sono stati poi fatti digitalizzare dal figlio Mirko che li ha ceduti al Museo Bianconero del Cesena che ne detiene i diritti. Il Museo Bianconero ne ha concesso l’utilizzo a Sky Sport che ha realizzato il docu-film in tre episodi “Toro 1976, lassù qualcuno ti ama”, nato da un progetto editoriale del direttore Federico Ferri, a cura di Paolo Aghemo con la regia di Massimo Bompressi e Andrea Parini.

Quel Torino-Cesena 1-1 di mezzo secolo fa, all’ultima giornata del campionato di Serie A, è diventato storico non solo per i granata ma anche per i romagnoli che raccolsero un insperato punto per agganciare il sesto posto finale che si rivelerà utile per la qualificazione in Coppa Uefa.