Tommaso Berti: “A Cesena con l’Under 21, un sogno che si avvera”

Tommaso Berti non vede l’ora che sia venerdì per entrare per la prima volta nel suo stadio con la maglia azzurra. Il centrocampista del Cesena, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio all’hotel Miramonti, ha già messo nel mirino la sfida dell’Under 21 contro la Svezia in programma al Manuzzi: “Per me è una grande emozione essere qua e lo è ancora di più pensare di entrare nello stadio della mia città con la maglia dell’Italia. E’ un sogno che si realizza e non vedo l’ora che arrivi il momento. Esordire a Cesena sarebbe il massimo, altrimenti ci saranno altre occasioni”. Indipendentemente dalle scelte del ct Baldini, che ha convocato Berti per la seconda volta di fila, il centrocampista di Calisese sa già che venerdì sera non sarà... solo: “Mi hanno scritto tanti amici e mi hanno confermato che verranno allo stadio. Li aspetto a braccia aperte”.