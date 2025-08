Tommaso Arrigoni torna a casa: giovedì firmerà con il Cesena un contratto fino al 2027

Dopo aver salutato Calò, trasferitosi al Frosinone (domani, giovedì 7 agosto, l’annuncio ufficiale), il Cesena sta per mettere a disposizione del tecnico Mignani un nuovo regista: si tratta del figliol prodigo Tommaso Arrigoni, 31 anni compiuti in febbraio. Il centrocampista di Borello, che ha debuttato in A proprio con la maglia del Cavalluccio nella stagione 2011-2012 e che è reduce da un anno e mezzo a Bolzano, arriverà domani in Romagna per le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto (biennale) con la squadra in cui è cresciuto.