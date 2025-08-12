Tommaso Arrigoni: “Sono orgoglioso di essere tornato a Cesena” VIDEO

Tommaso Arrigoni torna a Cesena dopo 12 anni e in conferenza stampa libera la sua soddisfazione: “Sono tanto orgoglioso di ritrovarmi qua dopo tanto tempo. Conoscete la mia storia. Nella mia carriera ho avuto tanti alti e bassi, dopo avere iniziato dalla serie A qui a Cesena. Ho subito un infortunio pesante, perone e caviglia. Ho iniziato la preparazione a Bolzano adesso l’infortunio è alle spalle e sto ritrovando la condizione migliore. Mignani ha avuto un ruolo importante per il mio ritorno, con lui ho ricoperto tutti i ruoli di centrocampo. Ci conosciamo bene a vicenda”.

Il 31enne centrocampista ha aggiunto: “Vorrei fare emozionare i tifosi come quando io sugli spalti mi emozionavo a vedere giocare Salvetti o De Feudis”.