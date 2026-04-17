Tiro di Reijnders e saltò lo scambio di portieri Palermo-Cesena

Tijjani Reijnders, magnifico esemplare di centrocampista-incursore della scuola olandese, oggi indossa la maglia del Manchester City dopo aver disputato 104 partite in Italia con il Milan. Al suo primo anno in Premier League, ha segnato 5 gol e distribuito 2 assist. Cosa c’entra Reijnders con il Cesena? C’entra, indirettamente ma c’entra. Eccome. Senza di lui e soprattutto senza un suo tiro violento nel corso dell’amichevole del 9 agosto al Barbera tra Palermo e Manchester City, la prossima sfida di campionato Palermo-Cesena, in arrivo tra due giorni, si giocherebbe a... portieri invertiti.