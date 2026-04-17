Tiro di Reijnders e saltò lo scambio di portieri Palermo-Cesena

Nel cuore della scorsa estate, proprio nei giorni che hanno preceduto l’Anglo-Palermitan Trophy, il match voluto dalla holding City Football Group che controlla il club rosanero e il Manchester City, Cesena e Palermo stavano per scambiarsi i portieri. Anzi, l’accordo era già stato perfezionato e mancavano solo le firme, che sarebbero dovute essere poste due giorni dopo Palermo-City: il club rosanero avrebbe acquistato Klinsmann a titolo definitivo e girato in Romagna una vecchia conoscenza del Cavalluccio, Alfred Gomis. Ma il portiere senegalese, proprio nel secondo tempo del test contro il City, per respingere una sassata di Reijnders si procurò una frattura del radio del braccio destro, che prima congelò e poi fece saltare l’operazione. Per prendere tempo, infatti, il Cesena e il suo direttore sportivo Fusco scelsero di bloccare per un paio di giorni il terzo incomodo, Jesse Joronen, che sarebbe diventato il portiere del Cavalluccio qualora il Palermo avesse comunque deciso di acquistare Klinsmann. Invece, non potendo più inserire Gomis (e potendo risparmiare soldi in un’estate molto dispendiosa), fu proprio il club rosanero a spostare il mirino su Joronen, preso da svincolato e affiancato a Bardi per sostituire Gomis. Il gigante finlandese è subito diventato il custode della porta del Palermo, mentre Bardi a gennaio, una volta rientrato Gomis, è andato al Mantova. Sabato Joronen potrebbe però non giocare la partita da “quasi ex”, lasciando spazio al vero ex.