Tifo e trasferte: da Cesena e Mantova una lettera per Piantedosi

Oggi si riunisce il Gos dello stadio Euganeo di Padova che dovrà decidere se la sfida di lunedì 8 tra i veneti e il Cesena sarà aperta ai tifosi bianconeri. La sensazione è che la Questura di Padova voglia negare la trasferta in seguito agli scontri accaduti un anno fa al Manuzzi prima della sfida di Coppa Italia. Scontri causati da una quarantina di tifosi del Padova: sfuggiti ai controlli della polizia, questi si presentarono armati di bottiglie e altri oggetti contundenti davanti alla tribuna e scoppiò un tafferuglio con chi era in zona. Punire i tifosi del Cesena per colpe altrui è un’altra assurdità di “Osservatorio e dintorni”.

Intanto, le proprietà di Cesena e Mantova hanno deciso di scrivere una lettera congiunta al ministro Piantedosi per chiedere di togliere il divieto di trasferta di sabato 13 ai supporter lombardi: le società sono al lavoro da tempo per cercare una soluzione che soddisfi i tifosi, visto il gemellaggio tra le tifoserie. Lo scoglio da superare? Il divieto di 4 trasferte imposto al Mantova dopo gli scontri con i tifosi del Padova: e “abbuonarne” una creerebbe un precedente.

La curva Ferrovia sarà di sicuro chiusa per Cesena-Juve Stabia, visto che dopo il caos scatenato a Padova ai tifosi campani è stato imposto il divieto di trasferta per 3 mesi.

