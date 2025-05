“Ti rendi conto che il Napoli sta perdendo con il Cesena?” Massimo Troisi e il gol di Garlini al San Paolo

Il Cesena piange Oliviero Garlini. Tra gli attaccanti della sua generazione era uno dei più amati dai tifosi del Cesena per la sua generosità, le sue acrobazie e i suoi gol. Memorabile la rovesciata con cui firmò la rete della promozione in A contro l’Atalanta (1980-1981), come la rete a San Siro con il Milan in B dove faceva coppia con Antonio Bordon. L’anno seguente nella massima serie giocò a fianco di Walter Schachner e con 9 reti a testa condussero il Cesena alla salvezza. La sua rete del momentaneo vantaggio a Napoli, annunciato alla radio, entrò nella sceneggiatura di “Scusate il ritardo” con Massimo Troisi e Giuliana De Sio. Storica anche la sua tripletta che stese il Bologna: è l’unico bianconero ad averne realizzata una in A.

