Elayis Tavsan festeggia il primo gol a Cesena: “Sono molto felice, segnare in questo stadio è stato davvero bello. Prima ho avuto un’altra occasione, più difficile di quella di Pisa che è sbagliato... oggi non sono riuscito a imprimere molta potenza di testa, per ora mi accontento di averla segnata di piede. Sono molto felice di stare in questo gruppo, possiamo crescere ancora tanto e fare molte cose buone”: