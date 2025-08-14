Tante scommesse ma pochi gol: Cesena, la stagione parte in salita

Dei 49 centri dell’anno scorso (due dei quali arrivati su autorete), il Cesena quest’estate ne ha persi 25 mentre ne ha acquistati appena 4 (nel passato campionato di Serie B Arrigoni, Bisoli, Ciervo e Zaro hanno segnato un gol a testa). A questo conteggio si potrebbero aggiungere i 10 che il futuro bianconero Olivieri ha marcato nella Triestina in C, i 7 che Blesa ha firmato in Georgia e i 2 di Diao in Spagna. Ma anche con questi, che hanno (perlomeno quelli di Olivieri) un valore inferiore, non si arriva ai 46 del campionato passato. Se invece si sommano i record di gol in Serie B di ogni singolo bianconero, si sale a 49: agli 11 di Shpendi, ai 4 di Bastoni, ai 2 di Adamo e ai 2 di Berti dell’anno scorso (nessuno di loro aveva mai segnato prima in B), si aggiungono i 6 di Bisoli nel 2018-2019 a Brescia, i 5 di Zaro nel 2022-2023 al Sudtirol, i 5 di Olivieri nel 2021-2022 a Perugia, i 4 di Celia nel 2022-2023 alla Spal, i 3 di Frabotta nel 2023-2024 a Cosenza, i 3 di Arrigoni nel 2022-2023 al Como, i 2 di Ciervo nel 2023-2024 al Sudtirol e i 2 di Mangraviti nel 2022-2023 a Brescia.Insomma, se davvero non arriverà nessun altro attaccante oltre a Marco Olivieri (firma attesa martedì), questa squadra dà l’idea di avere una potenza di fuoco limitata. Da qualunque parte si guardi la rosa, la sensazione è sempre la stessa: che porti in dote pochi gol e, al tempo stesso, che abbia troppe scommesse. A Blesa, Diao, Olivieri il compito di dimostrare di essere sì delle scommesse, ma vincenti.© RIPRODUZIONE RISERVATA