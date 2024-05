Supercoppa Serie C, via alla vendita biglietti per Cesena-Juve Stabia di domenica 19 maggio

Scatterà martedì alle ore 10 la prevendita per la sfida decisiva della Supercoppa di Serie C in programma domenica alle ore 17.45 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Martedì 14 e mercoledì 15 maggio gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare il posto occupato durante la stagione regolare, mentre i non abbonati potranno acquistare i biglietti per gli altri posti disponibili. Dalle 10 di giovedì la vendità sarà libera. Il club bianconero, ricordando che «la gara, essendo organizzata dalla Lega Pro, non è inclusa nell’abbonamento», ha comunicato modalità e prezzi dei biglietti: “I tagliandi per assistere alla gara potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Club Cesena. Inoltre, l’acquisto in prevendita può avvenire comodamente anche online sul sito vivaticket.it. Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a donne e Over 65) a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita di 1,83 euro. Tribuna vip: euro 51 (ridotto euro 37; under 18 euro 17; under 14 euro 14); tribuna numerata: euro 42 (ridotto euro 28; under 18 euro 12; under 14 euro 11); distinti superiori: euro 22 (ridotto euro 16; under 18 euro 11; under 14 euro 8); distinti inferiori: euro 18 (ridotto euro 12; under 18 euro 10; under 14 euro 7); curva mare: euro 14 (ridotto euro 11; under 18 euro 8; under 14 euro 5); curva ferrovia: (settore ospiti): euro 14 (ridotto euro 11; under 18 euro 8; under 14 euro 5).