Supercoppa Serie C, Si comincia domenica 5 maggio con Mantova-Cesena alle ore 17.30

Nel corso del Consiglio direttivo della Lega Pro iniziato alle 12.30 a Firenze, è stato anche definito il calendario della Supercoppa di Serie C tra le vincitrici dei tre gironi. Si partirà domenica 5 maggio con Mantova-Cesena allo stadio Danilo Martelli: fischio di inizio alle ore 17.30. La domenica successiva la squadra che perderà la gara inaugurale (o il Mantova qualora al Martelli finisca in parità) affronterà la Juve Stabia, mentre domenica 19 maggio si chiuderà con la Juve Stabia che sfiderà la vincente del match inaugurale (o il Cesena se la prima gara terminerà in parità).

Il regolamento

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2023-2024 e le sarà assegnato il relativo trofeo.