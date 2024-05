Supercoppa Primavera 2, Giovedì alle ore 18 allo stadio Giovanni Zini la finale tra Cremonese e Cesena

Si giocherà giovedì alle ore 18 allo stadio Giovanni Zini di Cremona (ingresso gratuito) la finale di Supercoppa Primavera 2 tra la Cremonese e il Cesena, vincitrici rispettivamente del Girone A e del Girone B del campionato. Lo ha ufficializzato questa mattina la Lega Serie B. Al termine del match è prevista la consegna di tre coppe: una alla Cremonese e una al Cesena per celebrare le vittorie dei rispettivi gironi, più la Supercoppa che sarà consegnata alla vincitrice del match, per il quale non sono previsti supplementari ma direttamente i calci di rigori in caso di parità al 90’. Da ricordare che il Cesena ha alzato questo trofeo già nel 2022, quando vinse 1-4 in casa dell’Udinese grazie alle doppiette dei gemelli Shpendi, Cristian e Stiven.