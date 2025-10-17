Sudtirol-Cesena: errore nelle limitazioni per i tifosi, il Gos interviene e corregge il provvedimento

Dopo il provvedimento iniziale dell’Osservatorio con le limitazioni per Sudtirol-Cesena, il Gos di Bolzano si è subito riunito ed è intervenuto correggendo un errore nel testo del provvedimento. Sono state riproposte le prescrizioni del match della passata stagione e il provvedimento è stato cambiato in questo modo: vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Forlì-Cesena esclusivamente per il settore ospiti. Quindi un tifoso del Cesena non della provincia di Forlì-Cesena potrà entrare in tutti i settori dello stadio (compreso ovviamente il settore ospiti).