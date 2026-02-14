Stroppa e la prova di forza del Venezia a Cesena: “È andato tutto bene” VIDEO

Perfezione. Si riassume così la lettura della partita Cesena-Venezia da parte dell’allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa. “È andato tutto bene. Quando siamo andati in vantaggio si è aperta una partita migliore. Abbiamo giocato con maturità – dichiara soddisfatto. Avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol e l’hanno fatto. E questo deve essere il modo di continuare a lavorare”. Una vittoria, quella ottenuta sul campo dell’Orogel Stadium che cancella anche lo scivolone del turno infrasettimanale in terra d’Emilia. “Una squadra come la nostra non può prendere due gol in pochi minuti come accaduto a Modena – afferma categorico. E uscire da Cesena con la porta inviolata è un grande risultato”.