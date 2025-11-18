Stando agli xG il Cesena avrebbe meritato di più

Cominciamo dalle vittorie. Il Cavalluccio ne ha conquistate 7 sul campo, che naturalmente sono quelle che fanno fede, ma con il criterio aritmetico degli xG la storia sarebbe diversa e le vittorie aumenterebbero: da 7 a 8. Questo perché ci sono ben 8 partite sulle 12 disputate che hanno visto il Cesena in vantaggio, sull’avversario di turno, di almeno un punto nel rapporto tra i gol attesi del Cavalluccio e i gol attesi dalla sua sfidante. Pescara-Cesena resta la gara con la forbice maggiore: 4.1 xG dei bianconeri contro 0.8 per una vittoria mai in discussione neppure sul prato dello stadio Adriatico nel giorno del debutto. Conferme anche per i successi sul campo della Sampdoria (1.8 a 0.3 per i bianconeri dopo una gara dominata dall’inizio alla fine) e dello Spezia (2.42 a 1.03), senza dimenticare le due vittorie interne contro Carrarese e Avellino: contro gli apuani e gli irpini, infatti, il segno 1 finale ha rispecchiato quanto rilevato dai computer (1.66 a 0.87 contro la Carrarese e 1.25 a 0.47 contro l’Avellino). Considerando gli xG il Cesena avrebbe dovuto vincere anche altre tre partite nelle quali ha invece totalizzato appena un punticino. Si tratta delle sfide contro Entella, Reggiana e Bari, che, per quanto prodotto in campo dalle due squadre, sarebbero dovute finire con tre successi bianconeri. Contro i liguri il Cesena ha chiuso con xG doppio (1.7 a 0.8), stesso discorso per le due gare contro emiliani in casa (1.6 a 0.7) e pugliesi in trasferta (1.14 a 0.57). Ma i troppi sprechi soprattutto contro Reggiana e Bari sono costati punti pesanti.