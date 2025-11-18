Stando agli xG il Cesena avrebbe meritato di più

Dopo le prime 12 giornate di campionato e in attesa della volata di fine anno, con il treno delle ultime 6 partite del 2025 che partirà domenica da Monza, c’è una domanda che sorge spontanea: il Cesena è andato alla pausa con i punti che merita? Confrontando i dati ufficiali delle gare disputate, grazie agli xG (gol attesi) forniti da Opta, la risposta è no. La squadra di Mignani, in relazione a quanto prodotto e a quanto concesso, avrebbe meritato 27 punti, 4 in più di quelli che ha in classifica.